L’Associazione Praugrande organizza un’escursione primaverile nel SIC di Pompeiana, per osservare le fioriture della macchia mediterranea e delle orchidee spontanee del nostro territorio.



L’appuntamento è previsto per sabato 18 maggio 2024, con ritrovo alle 9,30 in piazza della Chiesa a Pompeiana. Si seguirà un itinerario nel SIC di Pompeiana fino alla zona di crinale di Praugrande e si rientrerà in paese per le ore 16 circa. Pranzo al sacco, scarponcini con una buona suola e giacca a vento. Escursione gratuita e aperta a tutti.

A seguire alle ore 18 si svolgerà l’annuale Assemblea dei soci dell’Associazione Praugrande presso il Centro Sociale di via Anfossi.