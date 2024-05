Casale Monferrato. Rocambolesco incidente fra tre veicoli lungo la S.P. 31. Un furgone ha tamponato un’utilitaria con a bordo due donne, a sua volta carambolata contro una terza auto in transito. Ad avere la peggio proprio le due donne, trasportate in codice rosso e arancione presso il locale pronto soccorso. Sul posto i Carabinieri per gli accertamenti del caso e personale di “Sicurezza e Ambiente” per il ripristino della carreggiata.

