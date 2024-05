In relazione alla delicata tematica della prevenzione alle truffe ai danni degli anziani, con riguardo alla difficoltà a identificare e rintracciare gli autori di tale odioso reato e alla conseguente necessità di instaurare un’efficace opera di prevenzione attraverso l’informazione, il personale dell’U.P.G.S.P. della Questura di Alessandria ha intrapreso un ciclo di incontri divulgativi, in vari luoghi d’incontro e aggregazione della Provincia, con la finalità di offrire alcuni spunti di riflessione e consigli per tutelarsi.

I primi due incontri si sono già svolti il 09 maggio 2024, presso la Parrocchia di Santo Stefano e San Rocco, e il 16 maggio 2024, presso il circolo ricreativo “La Familiare” di Alessandria, raccogliendo un’adesione totale di circa 70 persone. Gli ulteriori appuntamenti, risultano essere attualmente in fase di calendarizzazione, in vari Comuni della Provincia.