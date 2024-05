ACI Alessandria è lieta di annunciare la propria partecipazione, insieme all’Autoscuola 3A, all’evento “Paesi e Sapori” che si terrà a Ovada nei giorni 25 e 26 maggio 2024. Durante questa manifestazione, l’Autoscuola 3A avrà l’opportunità di presentare ai futuri neopatentati il nuovo metodo di formazione ACI Ready2Go.

Il metodo ACI Ready2Go rappresenta un approccio innovativo all’educazione stradale, affiancando l’insegnamento classico a un percorso di formazione orientato alla Guida Sicura. I partecipanti avranno l’opportunità di essere introdotti a tecniche di guida avanzata e di avvalersi di un simulatore di guida virtuale. Questo strumento all’avanguardia permette ai giovani conducenti di sperimentare in tutta sicurezza le dinamiche di guida in situazioni complesse e potenzialmente pericolose, garantendo un apprendimento pratico e senza rischi.

Oltre a ricevere preziose informazioni sul metodo Ready2Go, i partecipanti all’evento “Paesi e Sapori” riceveranno un gadget esclusivo e una facilitazione per l’accesso ai corsi ACI, che vantano la certificazione ISO 14000, attestando l’elevato standard di qualità e sostenibilità.

Vi invitiamo a visitare il nostro stand per scoprire di più su questa straordinaria opportunità di formazione e per approfittare delle agevolazioni offerte. Siamo entusiasti di poter contribuire alla crescita dei futuri automobilisti, fornendo loro gli strumenti necessari per una guida sicura e responsabile.

Con l’augurio di incontrarvi numerosi a “Paesi e Sapori”,

Per ulteriori informazioni:

Autoscuola ACI – Ready2go 3A di Ovada

Corso martiri della libertà 21 Ovada

Telefono: +39 0143/344792

Email: agpraticheauto3a@libero.it