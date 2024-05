Con dispiacere apprendiamo che quest’anno non sarà consegnata la Bandiera Blu ad Arma di Taggia.

Attendiamo comunicazioni ufficiali con un resoconto chiaro sulle motivazioni che hanno portato a questa decisione da parte della FEE, l’ente responsabile del riconoscimento, ma a seguito di primi contatti, avvenuti nei giorni scorsi, possiamo anticipare che la problematica che ha danneggiato in questo caso il nostro Comune, parrebbe essere inerente alla classificazione della qualità dell’acqua: risultata “buona” e non “eccellente”, come negli anni precedenti. Il parametro per la Bandiera Blu viene calcolato prendendo a riferimento la media dei risultati delle analisi degli ultimi 4 anni. Tutti gli altri parametri di riferimento sono invece in linea con il passato e nessuno di essi è negativo. Confermo inoltre che l’iter seguito dagli uffici è stato portato avanti con professionalità seguendo le direttive FEE.

Ricordo che il prelievo, nel caso del nostro litorale, viene svolto in un solo punto di campionamento all’altezza della spiaggia Ruffini, rispetto ad esempio, ai quindici punti previsti per Sanremo.

Questo è evidentemente un limite perché, un problema potenzialmente solo locale e occasionale, va a incidere negativamente su tutte le acque di balneazione.

Per tale ragione i nostri uffici, già mesi fa, avevano fatto richiesta all’Arpal di aumentare i punti di prelievo, così da permettere in futuro una verifica puntuale e maggiormente rispondente alla realtà.

Voglio tuttavia rassicurare tutti che la qualità del nostro mare è sempre ottima e lo dimostra il fatto che l’unico divieto di balneazione risale al lontano 2021 ed è durato pochi giorni.

Il nostro impegno non è quello di fare polemica, ma prendere spunto da questa vicenda per migliorare sempre di più i servizi offerti ai nostri cittadini e ai nostri turisti. Per tale ragione annuncio fin da subito la volontà di concorrere all’ambito premio già nel prossimo anno e anticipo che nelle prossime settimane sarà implementata, sul sito istituzionale del Comune, una nuova sezione dove inseriremo i dati sulla qualità delle acque di balneazione, e altri dati ambientali, così che siano consultabili costantemente da tutti.