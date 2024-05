Da qualche giorno sono state installate nel centro storico della città, lungo l’asse della via Emilia le telecamere che controlleranno gli accessi alle rispettive Aree Pedonali Urbane e alla ZTL di piazza San Simone.

Il sistema, che sarà operativo dopo un periodo di prova obbligatorio di 30 giorni previsto dalla normativa ministeriale, sarà in grado di riconoscere le targhe dei veicoli autorizzati e proporre per la sanzione prevista dall’art. 7 c. 9 e 14 del Codice della Strada pari a 83 euro (ridotta del 30% se pagata entro 5 giorni dalla notifica) che sarà successivamente validata dagli operatori di Polizia Locale ed inviata a casa del proprietario del veicolo.

Con l’attivazione del sistema gli operatori saranno in grado altresì di controllare il periodo massimo di sosta all’interno delle aree dei veicoli autorizzati (max 30 minuti) in quanto la telecamera indicherà l’ora esatta dell’avvenuto accesso e quindi sanzionare a norma del Regolamento Comunale di Polizia Urbana art. 50 c.4 con la sanzione amministrativa di 50 euro.

Per quanto riguarda i veicoli a servizio di persone invalide titolari di specifico contrassegno rilasciato dal Comune di residenza dovranno, con modalità che verranno successivamente comunicate, autenticarsi sulla piattaforma di gestione in modo da segnalare il transito del veicolo.

Quanti hanno richiesto e ottenuto il rilascio del permesso di transito nelle Aree Pedonali Urbane o nelle ZTL non dovranno preoccuparsi di nulla in quanto le targhe dei veicoli che hanno indicato nell’istanza saranno inserite nel sistema che le riconoscerà come veicoli autorizzati a transitare nell’ambito della rispettiva area di pertinenza, ad esempio nella zona di residenza. Per chiarezza un residente che per raggiungere la propria abitazione, garage o cortile è costretto a transitare sotto uno dei varchi verrà riconosciuto come autorizzato solo da quella telecamera mentre verrà sanzionato se transiterà nelle altre zone.

Si precisa in ultimo che il transito dei veicoli presenti all’interno del database del sistema (ovvero le targhe dei veicoli autorizzati a transitare) verranno lette ma non tracciate.