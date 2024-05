La manifestazione che partirà oggi da Torino, sarà di scena sulle nostre strade con la 3^ tappa lunedì con ingresso nel Comune di Villanova Monferrato alle ore 14.00 circa e saranno coinvolti i Comuni di Casale Monferrato, Occimiano, Mirabello, Lu e Cuccaro Monferrato, Quargnento, Solero, Felizzano e Masio per far ingresso in Provincia di Asti dopo circa un’ora.

La 4^ tappa avrà invece uno sviluppo sul territorio acquese in particolare nella città termale sarà installato un Village per le fasi pregara vista la partenza, proprio da Acqui Terme alle ore 12.30 di martedì 7 maggio. I Comuni interessati dal transito dei ciclisti saranno oltre ad Acqui: Terzo d’Acqui, Bistagno, Ponti, Montechiaro d’Acqui, Spigno Monferrato e Merana con uscita dalla Provincia prevista per le ore 13.20 circa.

Si rammenta che, per entrambe le tappe, la Prefettura di Alessandria, in coerenza con analoghi provvedimenti emessi dagli equivalenti uffici in altre province, ha disposto la chiusura al traffico delle arterie stradali interessate dalla Gara Ciclistica due ore e mezza prima del passaggio della corsa e la successiva riapertura dopo il passaggio del veicolo di “fine gara ciclistica”.

Si consiglia di verificare sui siti istituzionali dei singoli Comuni i provvedimenti viabili temporanei adottati per l’occasione ed in particolare è preferibile, specialmente per la tappa di lunedì 6 maggio, ed in particolar modo per i mezzi pesanti in transito sulla nostra Provincia che abbiamo come destinazione o transito l’astigiano, l’utilizzo della rete autostradale.

Per ogni aspetto legato alla corsa in senso stretto (Cronotabelle e altre informazioni utili) si condivide il sito ufficiale della manifestazione: https://www.giroditalia.it/

La Polizia di Stato e tutte le Forze dell’Ordine territoriali saranno sulle strade del Giro per garantire l’ordine e la sicurezza pubblica ed il regolare svolgimento della manifestazione sportiva