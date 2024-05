Sabato 4 maggio alle 21 nella sala consiliare di Palazzo Doria a Loano, Roberto Ciufoli legge “Oh! Diss’ea. Viaggio di un uomo solo, senza equipaggio!” di e con Roberto Ciufoli (voce recitante) e Maurizio Camardi (sassofoni e duduk) per la regia di Roberto Ciufoli e la distribuzione esclusiva a cura di AidaStudio produzioni.

Ulisse dov’è stato alla fine? Dopo il lungo assedio di Troia è partito, dritto verso Itaca e la sua bella Penelope, o ha girovagato per dieci anni senza saper bene cosa fare prima di trovare la strada di casa? L’immagine dell’uomo moderno, o semplicemente un distratto? Il quesito che da secoli attanaglia studiosi e letterati finalmente troverà risposte.

Roberto Ciufoli propone una riscrittura del famoso poema, una personale Odissea. Ulisse e il suo viaggio senza fine: la curiosità, la voglia di conoscere e di esplorare che c’è o dovrebbe esserci in ognuno di noi. Un’occasione irrinunciabile per un’approfondita analisi comica, da non perdere anche per i non esploratori.

L’evento è stato organizzato dall’associazione #cosavuoichetilegga con il patrocinio dell’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano nell’ambito dell’iniziativa “Letture a Palazzo”, che fa parte del progetto “Giovani in biblioteca-Riprendiamoci il futuro Loano” e si propone di dare risalto a luoghi della lettura a Palazzo Doria.