Nei giorni scorsi alla Madonna della Guardia di Tortona , era programmata la “Messa di Famiglia” in Santuario per le opere di carità orionine di Tortona ma causa il maltempo ognuno ha celebrato nelle proprie realtà e come indicato dai superiori, in ogni realtà è stato intronizzato il quadro della Mater Dei in questo anno mariano-orionino nel quale si celebra il centenario della data (30 luglio 1924) nella quale Don Orione ha annunciato la “Mater Dei” come titolo proprio della Madonna per la Piccola Opera della Divina Provvidenza. Al Centro Mater Dei, il direttore don Renzo Vanoi ha celebrato nella Cappella della casa la Santa Messa sottolineando nell’omelia la carità che ha contraddistinto la vita di Don Orione ed invitando tutti a vivere nell’amore al prossimo. Anche negli Istituti delle PSMC la superiora provinciale Sr. M. Gemma Monceri ha consegnato il quadro della Mater Dei.

La mattina nella Casa Madre per le suore che vi abitano e per la Casa di Castelnuovo “Mamma Carolina“, successivamente si è recata al Piccolo Cottolengo e nel pomeriggio alla Scuola materna “Sacro Cuore” dove è stata accolta dai bambini e ragazzi con un momento di preghiera molto famigliare. Si è vissuta così la giornata alla vigilia della solennità di Don Orione e con le sue stesse parole vogliamo fare nostro questo impegno di vita, di azione di preghiera: “Vi ho portato un’immagine della Mater Dei che vi do come ricordo… e vi prego di diffonderla tra le anime e inculcarne la devozione nei cuori di quanti si trovano nelle nostre Case e di aprirli alla più tenera e filiale devozione a Maria Santissima, venerata sotto il più grande e più dolce titolo di Madre di Dio. Vi prego vivissimamente di farne la più larga diffusione per accrescere ovunque la devozione e l’amore alla Madonna secondo lo spirito che sapete essere proprio della Congregazione”