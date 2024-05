Le celebrazioni del 78° anniversario della proclamazione della Repubblica, saranno articolate in due momenti ed alla presenza delle massime autorità.

Alle ore 09.30, in Corso Crimea davanti al Monumento ai CADUTI, organizzate dalla Prefettura, dal Comando Provinciale dei Carabinieri, dalla Provincia e dal Comune di Alessandria, si svolgeranno le cerimonie dell’Alzabandiera e di commemorazione dei caduti, con la deposizione di una corona d’alloro al Monumento, alla presenza dello schieramento di un Reparto Interforze, dei gonfaloni della Provincia e del Comune di Alessandria e dei labari del Nastro Azzurro e delle Associazioni combattentistiche e d’arma. Verrà data lettura del Messaggio del Capo dello Stato da parte del Prefetto.

Dalle ore 11.00, in Prefettura, alla presenza delle autorità provinciali, verranno consegnati i diplomi delle Onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana conferiti a cittadini residenti nella provincia di Alessandria che si sono distinti a vario titolo, nel campo dell’economia, nelle attività svolte a fini sociali, filantropici ed umanitari nonché per lunghi e segnalati servizi nelle carriere civili e militari. Verrà inoltre consegnata la Medaglia d’Argento al Merito Civile concessa dal Presidente della Repubblica al 1° Maresciallo dell’Esercito Italiano Cosimo FABBIANO per l’intervento effettuato il 16 marzo 2015 ad Oviglio (AL).