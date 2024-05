Poliziotti del Commissariato di Sanremo hanno tenuto, in data odierna, presso la Scuola “Almerini- Dante Alighieri” del Comune di Sanremo un incontro formativo con gli alunni delle classi “Orsetti” e “Leprotti” della scuola dell’infanzia.

L’iniziativa organizzata, su richiesta dell’Istituto Scolastico, ha avuto lo scopo di far conoscere l’Istituzione della “Polizia di Stato” ai piccoli alunni, illustrando loro la storia della Polizia di Stato, l’uniforme di servizio, oltre ai principali compiti che quotidianamente vengono svolti per garantire l’ordine e la sicurezza pubblica.

Nell’occasione, tenendo anche conto dell’età dei giovanissimi interlocutori (5/6 anni), sono state poste in visione autovetture e moto in dotazione con la livrea della Polizia di Stato, sono stati utilizzati a fini dimostrativi i dispositivi di emergenza sonori e visivi dei veicoli, sono state illustrate le modalità di utilizzo delle radio portatili per comunicare con la Centrale Operativa; è stato spiegato il funzionamento del Numero Unico di Emergenza “112 NUE”.

Ai bambini inoltre è stato mostrato l’equipaggiamento utilizzato in servizio dagli operatori di Polizia di Stato impiegati in servizio di volante.

L’incontro, svolto alla presenza degli insegnanti, ha destato particolare interesse da parte dei piccoli partecipanti che hanno rivolto agli operatori della Polizia di Stato diverse domande interagendo con loro con entusiasmo e particolari emozione nel poter vedere da vicino i mezzi della Polizia di Stato.

Al termine dell’incontro gli alunni della Fondazione Almerini – Dante Alighieri hanno ricevuto alcuni gadgets della Polizia di Stato.