Proprio in questi giorni hanno preso il via i i lavori relativi alla messa in sicurezza delle strade e degli incroci nel quartiere San Bernardino (corso Don Orione, viale Fratelli Kennedy e altre strade, consistenti essenzialmente nella rimozione di due passaggi pedonali rialzati, all’altezza di via Artom e di via XI Febbraio ribattezzati da tanti come “agnolotti” con il ripristino, al piano, della pavimentazione stradale. Nel contempo verranno realizzati due attraversamenti stradali con “mini-trincea” per la posa della fibra ottica da parte di Tim. A completare l’opera, verrà eseguita l’asfaltatura della sede stradale dal ponte sull’Ossona (all’incrocio con via Balustra) sino all’ultimo passaggio pedonale rialzato a ridosso della rotonda dell’ASMT verso strada per Genova.

Come prescritto nell’ordinanza viabilistica, verrà mantenuta libera, in corso Don Orione, la direttrice in uscita dalla città, con temporanea istituzione di senso unico di marcia con direzione consentita verso la strada statale per Genova. Saranno comunque possibili, in base alle esigenze di cantiere, chiusure temporanee dei rami d’intersezione, come del corso principale, per periodi limitati di tempo, garantendo sempre la viabilità alternativa.