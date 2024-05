E’ stata una conferenza molto interessante quella condotta dal giornalista sportivo Nicola Roggero che nella mattina di martedì 14 maggio ha parlato ai giovani studenti delle classi IV e V del Liceo “G. Peano” e dell’ IIS “G.Marconi” di Tortona.

Nel sessantesimo della fondazione della società Derthona Atletica, oltre alle numerose iniziative, non poteva mancare la parte culturale. L’incontro, dedicato agli studenti, è stato fortemente voluto dai dirigenti del Derthona atletica e dallo staff tecnico composto da docenti di scienze motorie. Uno staff attento ai bisogni educativi e appassionato di storie di sport nella storia del 900.

Una mattinata in cui Roggero ha raccontato come la storia si intreccia allo sport e come lo sport fa parte della storia. Da ciò che ha portato al gesto emblematico dei velocisti americani sul podio dei 200 m alle Olimpiadi del ’68, alla attuale situazione in Ucraina e ai saltatori ucraini, alla maratona corsa a piedi scalzi da Bikila a Roma ‘60, all’ultimo tedoforo di Tokio 1964… Storie ricche di sentimento che evidenziano la fatica, la sofferenza ma anche la bellezza e la parte educativa dello sport. La sala polifunzionale colma di giovani attenti e di un relatore capace e coinvolgente ha vissuto momenti di intensità alla presenza degli ospiti l’olimpionica Maddalena Grassano, la coordinatrice dell’ufficio educazione fisica di Alessandria Alessia Montessoro, il consigliere regionale fidal Francesco Romeo e il direttore tecnico di atletica Alessandria Giancarlo Rapetti.