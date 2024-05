Sabato 11 Maggio, l’Ex Salso di Imperia, situato in Calata Anselmi a Porto Maurizio, aprirà le sue porte al pubblico con un’inaugurazione ricca di eventi e spettacolo. L’ex immobile industriale, recentemente oggetto di un restauro conservativo e riqualificazione funzionale, si presenta come una nuova grande piazza coperta pronta ad ospitare manifestazioni, eventi culturali e momenti di aggregazione sociale.

L’inaugurazione prenderà il via alle ore 16.30 con l’apertura dell’EXPO ART & FOOD. Tra le attrazioni, la collezione Guatelli con l’esposizione di lattine storiche di olio d’oliva, una mostra d’arte a cura della Galleria Il Castello e del collettivo Il Cerchio e le Gocce, e gli stand che offriranno le eccellenze enogastronomiche del territorio. Non mancherà lo spettacolo di danza a cura delle scuole di danza ASD CSEN di Imperia.

La giornata proseguirà con l’EXPO MUSIC, che prenderà il via alle 18.00 con un aperitivo di benvenuto accompagnato da Simone Medagliani al sax e Daniele Reviglio al dj set. Alle 20.00 sarà la volta della musica dal vivo con l’esibizione dei Nosmet, seguita alle 21.00 dalla sfilata dei costumi e abiti della collezione primavera/estate 2024, nonché dall’esibizione degli artisti Astra Event.

L’EXPO NIGHT SHOW chiuderà la serata con musica dal vivo a partire dalle ore 22.30 grazie ai Discoinferno, seguita da un set elettronico curato dalla DJ Georgia Mos.

“L’Ex Salso si presenta come uno spazio multifunzionale, in grado di adattarsi e accogliere una vasta gamma di eventi e attività. Questo è chiaramente evidente nel programma di inaugurazione, il quale testimonia la sua capacità di adattarsi e di offrire esperienze diverse, che vanno ben oltre le tradizionali esposizioni. Uno spazio di 1.173 mq in cui potranno svolgersi spettacoli coinvolgenti, grandi esposizioni culturali e molto altro. Grazie all’impegno di questa Amministrazione, guidata dal sindaco Scajola, l’Ex Salso è stato trasformato da un’area dismessa a un punto di riferimento per la nostra comunità. È diventato un luogo in cui la creatività e la diversità possono fiorire, contribuendo così a arricchire la vita culturale e sociale della nostra città. Inoltre, l’Ex Salso andrà ad arricchire l’offerta per turisti e cittadini del Museo Navale e del Planetario, che stanno registrando numeri crescenti grazie al lavoro della collega Roggero”, commenta l’assessore al Turismo, Gianmarco Oneglio