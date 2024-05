Nell’ambito dei cicli di incontri sull’educazione dei giovani alla legalità presso gli Istituti scolastici, i Carabinieri della Compagnia di Imperia hanno incontrato, nei giorni scorsi, gli studenti delle classi terze, quarte e quinte del Polo Tecnologico imperiese che, come noto, comprende allievi dell’Istituto Nautico, dell’Itis (Istituto Tecnico Industriale Statale) e dell’Ipssc (Istituto Professionale Statale per i Servizi Commerciali e Turistici).

Erano circa duecento i ragazzi presenti nell’Aula Magna dell’Università di Imperia che hanno partecipato all’incontro con i militari dell’Arma, che hanno apprezzato gli argomenti trattati e rivolto diverse domande ai relatori, alcune delle quali davvero interessanti e acute, su argomenti rientranti nella sfera della cultura della legalità.

I temi affrontati sono stati quelli di maggiore attinenza a quella fascia d’età ed hanno suscitato il vivo interesse dei discenti anche alla luce dei recenti fatti di cronaca.

Tra gli argomenti trattati che hanno maggiormente catturato l’attenzione dei presenti e stimolato alla riflessione, si possono menzionare il revenge porn, il cyberbullismo e i reati on line in genere, gli atti persecutori (il c.d. stalking), passando infine anche attraverso il Codice della Strada, con particolare attenzione alla guida in stato di ebbrezza ed al consumo delle sostanze stupefacenti.

Inoltre, visto l’approssimarsi della fine del ciclo di studi per i ragazzi delle quinte classi, i militari dell’Arma hanno anche orientato i giovani sulle possibili scelte future, illustrando le opportunità di accesso alle Scuole Allievi Carabinieri, Marescialli e all’Accademia Militare per chi ambisce al ruolo Ufficiali.