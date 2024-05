Da venerdì 7 a domenica 9 giugno, l’Expo Salso di Imperia è pronta ad accogliere il Festival del Bonsai e delle Arti Giapponesi, un evento gratuito e aperto a tutti.

Saranno esposti 70 esemplari tra Bonsai, Suiseki e Kusamono. Oltre alla mostra, i visitatori potranno partecipare a visite guidate, assistere a dimostrazioni e prendere parte a laboratori pratici di arte giapponese a cura di maestri e artisti di fama internazionale.

“Con il successo dell’inaugurazione e la presentazione del libro di Del Debbio, l’Expo Salso si prepara ad ospitare questo prestigioso festival dedicato al bonsai. Il Festival del Bonsai e delle Arti Giapponesi offre un’importante opportunità per valorizzare la cultura nipponica e promuovere il dialogo interculturale. Un evento da non perdere per tutti gli appassionati di arte, natura e tradizione”, commenta l’assessore alle Manifestazioni, Marcella Roggero.