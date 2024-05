Carlo Perla presidente dell’ AIOP Piemonte (Associazione Italiana Ospedalità Privata), l’organizzazione datoriale aderente a Confindustria che nella regione conta 34 realtà, per circa 3.500 letti sarà relatore ad un importante convegno sulla Sanità Regionale dal Titolo “La Filiera della Salute una priorità per il Piemonte” in programma martedì prossimo, 21 maggio nel salone delle feste del prestigioso hotel “Principe di Piemonte” a Torino.

Giancarlo Perla, Tortonese, dirigente del Policlinico di Monza, gruppo della sanità privata che solo in Piemonte conta sette strutture vanta una sterminata esperienza in campo sanitario nel settore della Sanitò privata di cui è ai vertici da diversi lustri.