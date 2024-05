Un nuovo percorso benessere nel parco del torrente Scrivia, progettato per coniugare momenti di immersione nella ricchezza di natura e fauna a un valido esercizio aerobico, verrà inaugurato sabato 11 maggio 2024 su iniziativa del Lions Club Tortona Castello in collaborazione con CAI sezione di Tortona.

Di una lunghezza di circa 6,5 km parte nei pressi della Itinera S.p.A. e procede nel parco fiancheggiando la sponda destra del torrente per poi addentrarsi nelle macchie boschive spontanee lungo i terreni golenali. Prevede due soste nelle quali sono indicati esercizi aerobici a corpo libero per rafforzare i muscoli degli arti superiori e inferiori.

Si tratta quindi di un percorso progettato per permettere un’attività fisica indicata per tutte le età che non necessita di attrezzature speciali se non abbigliamento comodo e buone scarpe.

L’inaugurazione, dedicata ai pazienti diabetici, si svolgerà in piccoli gruppi, nel rispetto delle norme di sicurezza in vigore per la PSA, accompagnati dai diabetologi Veronica Basso e Franco Fontana per discutere dei benefici dell’attività fisica. Franco Arcesati di Ambiente Scrivia e membri del CAI aiuteranno ad apprezzare la natura di flora e fauna.

Per partecipare non è richiesta l’iscrizione, recarsi direttamente al punto di ritrovo.