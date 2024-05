Fino al prossimo 12 maggio fuori dal Palazzo Municipale di via Giacometti sarà esposta la bandiera della Croce Rossa per festeggiare la Giornata Mondiale dedicata all’associazione, che ricorre l’8 maggio.

In questa data, anniversario della nascita di Henri Dunant, fondatore del Movimento, tutto il mondo festeggia l’opera svolta dalla Croce Rossa cercando di avvicinare la cittadinanza alla conoscenza delle molteplici iniziative rivolte ai vulnerabili. Il 2024 sarà per l’Associazione della Croce Rossa Italiana un anno ancor più significativo in quanto ricorre il 160° anniversario dalla fondazione.

All’iniziativa, promossa dalla Croce Rossa e dall’Anci (Associazione nazionale comuni italiani) ha aderito anche Novi Ligure. La bandiera è stata consegnata ieri mattina al Sindaco, Rocchino Muliere, da una volontaria e dal Presidente della sezione novese della Croce Rossa, Davide Saccone. «Questa commemorazione – sottolinea il Sindaco – rappresenta un’occasione per celebrare l’operato che i Volontari e le Volontarie svolgono quotidianamente al servizio dei cittadini e per ribadire l’importanza del ruolo che la Croce Rossa ha sul territorio e all’interno delle nostre comunità».