Lo sport come linguaggio universale di condivisione e incontro: questo l’intento con cui è nato nel 2023 il torneo Mundialito, ideato dalla dirigente scolastica del Cpia 4 di Torino, Elena Gobbi. Quest’anno l’evento, che si svolgerà il 9 maggio a Novi Ligure, raddoppia, affiancando al torneo di calcio a 11 maschile, quello femminile di pallavolo. Elena Gobbi ha infatti accolto la richiesta della dirigente del Cpia Roberto Nani di Novi Ligure, Luisa Boffa, di rendere il torneo itinerante, per far conoscere il nostro territorio agli studenti degli altri centri piemontesi, e dare la possibilità anche alle donne di partecipare. I Centri per l’istruzione degli adulti, infatti, accolgono studenti dai 16 anni in su e l’educazione fisica non è una disciplina curriculare: grazie al Mundialito si riesce a dare spazio anche allo sport, come importante attività di integrazione in una istituzione scolastica decisamente cosmopolita.

L’appuntamento è quindi fissato a Novi Ligure, giovedì 9 maggio, a partire dalle 10: gli incontri di calcio si disputeranno sui campi degli impianti sportivi di San Marziano, mentre il Palazzetto dello Sport ospiterà le partite di pallavolo. Il Comune di Novi Ligure ha dato un importante segnale attraverso il patrocinio e l’assessore Stefano Moro, ex nazionale di Volley, ha assicurato la sua presenza.

In campo, oltre a quelle dei padroni di casa, scenderanno, con la formula del quadrangolare, le squadre rappresentative dei Cpia Torino 1, Torino 4 e Asti.

Il torneo, la cui organizzazione ha richiesto grande impegno, si avvia a diventare un momento cardine per la vita dei Cpia, offrendo, attraverso lo sport, un’occasione per conoscersi, socializzare, superare barriere e stereotipi.