Il Teatro Romualdo Marenco di Novi Ligure presenta GALA’ DELLE ROSE Venerdì 24 Maggio 2024 ore 21:00

Nell’ambito della IV edizione del “Novi Musica Festival“, progettato e organizzato dall’Associazione novese Novi Musica e Cultura, il Teatro Romualdo Marenco di Novi Ligure ospiterà il “Galà delle Rose” in cui si esibirà l’Excelsior Musica Ensemble, formato da professori dell’Orchestra Nazionale della Rai, sotto la direzione del Maestro Maurizio Billi. In particolare, per questo importante evento, il Maestro Billi, direttore artistico del Festival, ha invitato sul prestigioso palco del Teatro Marenco tre solisti di livello internazionale: la chitarrista Carlotta Dalia, l’oboista Carlo Romano e il violinista Giuseppe Gibboni (Vincitore nel 2021 del premio Paganini).

Gli abbonati alla stagione teatrale 2023/24 del Teatro Marenco avranno diritto al biglietto ridotto.

Biglietti in vendita da venerdì 10 maggio alle ore 17:00, presso la Biglietteria del Teatro Marenco e su vivaticket.it.

Intero: 40 € / Ridotto: 30 € (Under 18, Over 65, Abbonati alla stagione teatrale 2023/24 del Teatro Marenco, Friends Associazione Novi Musica e Cultura)

Orari biglietteria: martedì e venerdì 17:00 – 19:00, la sera dell’evento dalle ore 19:00.

Info: biglietteria.teatromarenco@gmail.com / novimusicaecultura.direzione@gmail.com