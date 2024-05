La seduta settimanale di martedì 21 maggio 2024 ha segnato l’ingresso di Cia Alessandria nel sistema della Granaria di Milano, l’ente più importante del nord Italia per il settore cerealicolo che associa imprese operanti nel settore agroalimentare e in cui si svolgono settimanalmente le contrattazioni tra gli operatori di settore.

I rappresentanti Cia Alessandria che parteciperanno agli incontri di definizione dei listini sono: Paolo Viarenghi, Gabriele Carenini, Roberto Gavio, Luciano Pallavicini.

Le sedute di rilevazione prezzi si svolgono con segnalazioni, proposte e contraddittorio tra le parti, tenendo conto dei movimenti del mercato interno ed estero.

Commenta Viarenghi: «La presenza della nostra Organizzazione è fondamentale, in un settore in cui il Piemonte è molto significativo. La Granaria di Milano definisce gli andamenti che determinano anche la rilevazione alessandria in Borsa Merci in Camera di Commercio. Partecipando, potremo conoscere a fondo le dinamiche di mercato che ci aiutano ad essere meglio informati e preparati ad affrontare gli sviluppi futuri».

Cia Alessandria ringrazia per l’opportunità il direttore della Granaria Alberto Fugazza e il presidente Alessandro Alberti.