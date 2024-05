È iniziato da Rivalta Scrivia il tour nelle frazioni di Checco Galanzino, candidato sindaco di Tortona. Sabato sarà la volta di Mombisaggio.

«Ieri sono stato a Rivalta Scrivia, una frazione dalle grandi potenzialità ma che per molti si identifica solo con l’Interporto…🖐🏻»

Con questo post sulla pagina facebook Galanzino Sindaco, il candidato a futuro sindaco di Tortona dà notizia dell’incontro avvenuto mercoledì scorso con gli abitanti di Rivalta Scrivia. Un incontro che fa ben sperare l’imprenditore tortonese, che tra tutti i candidati è stato quello ad avere avuto la maggior partecipazione tra tutti.

Con una metafora ciclistica potremmo dire che la tappa di Rivalta è stata vinta da Checco per distacco. Non capita spesso di vedere la sala della Soms al completo durante una campagna elettorale, ma mercoledì è successo.

Sono stati gli abitanti stessi della frazione ad aver coniato la definizione “Rivalta, l’incompiuta” dato che ritengono che siano veramente tante le opere pubbliche iniziate e mai finite.

Durante la serata sono stati evidenziati questi problemi:

•⁠ ⁠Il problema della sicurezza per i camion che passano a velocità esagerate: occorre la velocità controllata in paese con semafori e e videocamere che li controllino. Così come andrebbero controllati per evitare che attraversino i tratti delle strade agricole dove per loro c’è divieto;

•⁠ ⁠Recuperare soldi dei Fondi di compensazione Terzo Valico (oltre 4milioni), di cui ancora non si è capito l’uso che se ne farà;

•⁠ ⁠Aumentare la fruizione in generale della frazione

•⁠ ⁠Completare l’allacciamento alla rete fognaria, del gas e dell’acqua potabile oggi ancora assente in molte zone;

•⁠ ⁠Risolvere la cronica mancanza di servizi: a parte un parrucchiere e il panificio, aperto solo al mattino e che sta chiudendo, non vi è altro. L’ufficio postale è aperto solo al mattino è più delle volte non funzionano i terminali a causa della connessione internet assente; il Parco giochi non è fruibile a causa del pessimo stato di manutenzione, così come il campetto da calcio, che andrebbe recuperato e poi difeso dall’azione dei vandali. La scuola non è utilizzabile dai genitori che lavorano poiché non ha il tempo pieno;

•⁠ ⁠Abbassare il valore catastale delle villette di nuova costruzione, oggi più alta di quelle sul castello.

Checco Galanzino ha parlato dell’idea di introdurre la Delibera di Controllo di vicinato e un Controllo di gestione trimestrale con focus sulle frazioni. Si è anche sottolineata l’importanza del rilancio turistico di Rivalta, per attrarre nuovi abitanti dando anche incentivi a chi investe in b&b e posti letto, valorizzando l’Abbazia, il parco dello Scrivia e le eccellenze gastronomiche, tra cui la Fragola profumata.

A proposito di rilancio turistico, sabato 1 giugno, nell’incontro che Checco Galanzino Sindaco avrà con gli abitanti di Mombisaggio si organizzerà anche una breve camminata con partenza (alle 11) e arrivo a Villa Sanquirico, dove sarà poi offerto un aperitivo a tutti i partecipanti.

Nel secondo punto programmatico del programma elettorale di Vota Derthona, infatti, è prevista l’istituzione di almeno una camminata enogastronomica e di scoperta in ogni frazione cittadina (Vho, Mombisaggio-Torre Calderai, Castellar Ponzano, Torre Garofoli e Passalacqua, Rivalta e Bettole).

Sono infine in cantiere altre visite nelle frazioni. È a buon punto l’organizzazione della visita agli abitanti di Vho, che dovrebbe essere mercoledì prossimo, compatibilmente con la disponibilità della sala della Soms.

