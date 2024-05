E’ stato pubblicato il bando della decima edizione del Premio Giornalistico nazionale intitolato a Franco Marchiaro, il compianto giornalista della redazione de “La Stampa” di Alessandria.

Il Premio è promosso e organizzato dalla Fondazione SolidAL grazie alla generosità del dottor Antonio Maconi che ha conferito alla Fondazione un lascito vincolato all’istituzione di un premio giornalistico in ricordo di Franco Marchiaro. Fin dalla sua nascita, il Premio ha avuto il patrocinio oneroso dell’Ordine Nazionale dei Giornalisti e si è fregiato della Medaglia del Presidente della Repubblica.

In occasione del decennale del Premio, sono previste alcune novità, a cominciare dalle sezioni, che saranno due:

La prima riservata ad articoli, foto, video, podcast o servizi sulla provincia alessandrina;

la seconda riservata ad articoli, foto, video, podcast o servizi sul territorio del Nord Ovest (Piemonte – esclusa la provincia alessandrina -, Valle d’Aosta e Liguria).

Al vincitore di ogni sezione verrà assegnato un premio in denaro di euro 2.000, al secondo classificato un premio di euro 1.000 ed al terzo una somma di euro 500.

Alla composizione del monte premi concorrono l’Ordine Nazionale dei Giornalisti, Ascom, Collegio Costruttori, Confindustria ed Unione Artigiani di Alessandria. Prosegue inoltre la collaborazione con “Borsalino”, che destinerà uno dei celebri cappelli ai primi classificati di ogni categoria e con Alexala, che metterà a disposizione prodotti tipici del territorio.

Ogni manifestazione di consegna dei premi è stata contrassegnata da una lectio magistralis di giornalisti a livello nazionale: da Gianni Riotta a Mario Calabresi, da Carlo Petrini a Maurizio Molinari, da Lucia Annunziata a Carlo Verna a Giuseppe De Bellis.

Il decennale verrà celebrato con un convegno sull’Intelligenza Artificiale e l’informazione, in concomitanza con la giornata della premiazione – nell’ambito della Settimana della Cultura delle Fondazioni bancarie -, e con l’assegnazione di un riconoscimento speciale ad un “testimone del giornalismo”.

La Giuria del Premio Marchiaro è presieduta da Luca Ubaldeschi – direttore delle testate Nem (Corriere delle Alpi, il Piccolo di Trieste, Messaggero Veneto, La Nuova Venezia, il Mattino di Padova, La Tribuna di Treviso) e già direttore de Il Secolo XIX di Genova – ed è composta da Carlo Annovazzi de La Repubblica, Piero Bottino de La Stampa, Marco Caramagna, presidente del Circolo della Stampa, Roberto Gilardengo de Il Piccolo e Nadia Minetti, già capo ufficio stampa del Comune di Alessandria.

Gli articoli cartacei, web, video, foto, podcast ed i servizi devono essere apparsi su testate internazionali, nazionali, regionali e locali, e su accounts social istituzionali o facenti parte delle suddette testate web nel periodo compreso tra il 1°luglio 2023 e il 30 giugno 2024 ed inviati esclusivamente tramite mail all’indirizzo info@fondazionesolidal.it entro e non oltre il 15 luglio 2024.

Il Bando del Premio Marchiaro è pubblicato sul sito www.fondazionesolidal.it e www.fondazionecralessandria.it e la presentazione dei dieci anni di attività è disponibile al seguente link:

Ulteriori informazioni possono essere richieste all’indirizzo email info@fondazionesolidal.it

PREMIO GIORNALISTICO “FRANCO MARCHIARO”

BANDO EDIZIONE 2023/2024

II Premio giornalistico intitolato al giornalista Franco Marchiaro – cronista e capo servizio della redazione di Alessandria del quotidiano “La Stampa” – è dedicato ai giornalisti iscritti alI’Ordine Professionale che operano nella carta stampata, nella radio, nella televisione e nei new media.

II Premio è promosso e organizzato dalla Fondazione SOLIDAL ONLUS grazie alla generosità del dottor Antonio Maconi, che ha conferito alla Fondazione un lascito vincolato alla istituzione di un Premio Giornalistico in ricordo di Franco Marchiaro.

II Premio sarà attribuito a insindacabile giudizio della Giuria agli operatori deIl’informazione che abbiano redatto un articolo o realizzato un servizio riguardante l’attualità del territorio della provincia di Alessandria. Da quest’anno, inoltre, il Premio Marchiaro prevede una sezione dedicata ad articoli o servizi riguardanti l’attualità delle altre province del Piemonte, della Valle d’Aosta e della Liguria. Gli articoli cartacei, web, video, foto, podcast ed i servizi devono essere apparsi su testate internazionali, nazionali, regionali e locali, e su accounts social istituzionali o facenti parte delle suddette testate web nel periodo compreso tra il 1°luglio 2023 e il 30 giugno 2024.

Il Premio è suddiviso in due sezioni:

Una sezione è riservata ai giornalisti autori di articoli cartacei, web, video, foto, podcast, servizi ecc. sulla provincia alessandrina, iscritti aIl’Ordine Professionale;

Una sezione è riservata ai giornalisti autori di articoli cartacei, web, video, foto, podcast, servizi ecc. sul territorio del Nord Ovest (Piemonte – esclusa la provincia di Alessandria -, Valle d’Aosta e Liguria) iscritti aIl’Ordine Professionale;

PREMIO

AI vincitore di ciascuna delle due sezioni verrà assegnato un premio in denaro delI’importo di euro 2.000,00, al secondo classificato per ogni sezione verrà assegnato un premio in denaro dell’importo di euro 1.000,00; infine, al terzo classificato per ognuna delle sezioniverrà destinato un premio in denaro di euro 500,00; i premi saranno consegnati nel corso di una cerimonia pubblica che si terrà entro novembre 2024. La Giuria si riserva altresì la facoltà di dichiarare vincitori ex aequo.

PREMIO ORDINE DEI GIORNALISTI

L’Ordine Nazionale dei Giornalisti supporta il Bando con un suo contributo messo a disposizione nel plafond dei premi assegnati.

PARTNER DEL PREMIO

Sostenitori del Premio Marchiaro per questa decima edizione sono Ascom, Collegio Costruttori, Confindustria ed Unione Artigiani di Alessandria. Il Premio si svolge con la collaborazione di Alexala e Borsalino.

REGOLAMENTO E MODALITA DI PARTECIPAZIONE

Gli articoli o i servizi realizzati saranno acquisiti direttamente dalla Giuria anche su segnalazione degli Autori o di altre persone, associazioni, organizzazioni etc.

Gli elaborati dovranno essere spediti esclusivamente tramite mail all’indirizzo info@fondazionesolidal.it entro e non oltre il 15 luglio 2024.

Gli Autori degli articoli o servizi sollevano la Giuria da qualsiasi responsabilità derivante dalle opere pubblicate o messe in onda, dalla loro originalità, dalla violazione dei diritti d’autore e delle riproduzioni, compreso il rispetto delle norme ai sensi del d.l. 196 del 30 giugno 2003. I partecipanti dovranno indicare il proprio nome, cognome, data di nascita, indirizzo, numero di telefono, eventuale e-mail, firma e dichiarazione che autorizzi alla trattazione dei dati personali.

Ai sensi del d.I. 196 del 30 giugno 2003 e successive modifiche, i dati degli Autori saranno utilizzati ai soli fini del Premio e potranno essere resi noti neIl’ambito deII’attività di promozione del Premio stesso.

GIURIA

Sono Membri della Giuria Luca Ubaldeschi, direttore delle testate Nem (Corriere delle Alpi, il Piccolo di Trieste, Messaggero Veneto, La Nuova Venezia, il Mattino di Padova, La Tribuna di Treviso) e già direttore de Il Secolo XIX di Genova, Carlo Annovazzi del quotidiano LA REPUBBLICA, Piero Bottino de LA STAMPA, redazione di Alessandria, Marco Caramagna, Presidente del Circolo della STAMPA di Alessandria, Roberto Gilardengo, del bisettimanale IL PICCOLO di Alessandria e provincia e Nadia Minetti, già addetta stampa del Comune di Alessandria.

La decisione della Giuria è definitiva e insindacabile.

Le motivazioni saranno illustrate nel corso della cerimonia di assegnazione del Premio.

II giudizio sui lavori presi in considerazione sarà basato su criteri di rilevanza e originalità dei contenuti, rigore, completezza e accuratezza dell’informazione, qualità della scrittura, stile espositivo, forza comunicativa.

La Giuria, alla luce della sua libera valutazione di merito, si riserva la facoltà di non procedere all’assegnazione del Premio.