Prosegue incessantemente l’impegno dei *Carabinieri* nel contrasto agli stupefacenti sul territorio della Compagnia, che negli ultimi giorni ha portato alla segnalazione di assuntori per uso personale di droga.

Il servizio coordinato di controllo straordinario del territorio ha visto i Carabinieri di Serravalle Scrivia deferire un sottoposto alla misura di prevenzione personale dell’avviso orale per guida senza patente e segnalarlo quale assuntore di stupefacenti, oltre a fermare amministrativamente il veicolo su cui viaggiava. I Carabinieri di Capriata d’Orba e Novi Ligure hanno invece segnalato per uso di sostanze stupefacenti due giovani in possesso, rispettivamente, di cocaina e _hashish_.

Nel corso del coordinato sono state controllate 89 persone, 21 mezzi e 2 esercizi pubblici. I controlli dei *Carabinieri* sono parte integrante del contrasto all’illecita attività di spaccio.