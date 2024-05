Acqui Terme.– I Carabinieri della locale Compagnia hanno partecipato al corso per l’utilizzo del defibrillatore automatico, impiegabile su adulti e bambini, con la collaborazione della Sezione della Croce Rossa Italia, della delegazione di Cassine, e agli Istruttori dell’Associazione _“All for Life”_ di Alessandria. Il corso, dopo una prima parte teorica, ha visto impegnati i 25 appartenenti alla Compagnia Carabinieri di Acqui Terme in attività pratiche volte a effettuare le manovre di rianimazione cardiorespiratorie, anche con l’utilizzo di appositi apparati defibrillatori dedicati alle esercitazioni. L’attività potrà risultare utile agli operatori che, nel corso del servizio, potrebbero trovarsi nelle condizioni di dovere mettere in pratica le competenze acquisite in situazioni in cui dovesse rendersi necessario.

