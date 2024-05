Dal 17 al 21 giugno, San Bartolomeo al Mare ospiterà l’atteso 9° Campus Sportivo SBM, l’evento che coinvolge ragazzi di età compresa tra gli 8 e i 13 anni in una straordinaria varietà di attività sportive entusiasmanti.

L’iniziativa – promossa dal Comune di San Bartolomeo al Mare in collaborazione con il Centro Sociale Incontro e le Associazioni sportive locali – si svolgerà presso l’Area manifestazioni di Piazzale Olimpia e nei vari impianti sportivi.

Il Campus è come ogni anno un’opportunità unica per i giovani residenti nel Golfo dianese di immergersi in un’ampia gamma di discipline sportive, con ben 15 attività diverse da provare. Dalla ginnastica artistica al tennis, dal padel alla vela, dal kayak al karate, passando per il volley, il basket, il calcio, il tiro con l’arco, il tennis da tavolo, il pallone elastico, le bocce e i pattini.

Le iscrizioni apriranno il 7 maggio alle ore 10:00 e si chiuderanno il 10 maggio alla stessa ora. Il modulo di iscrizione sarà disponibile sulla pagina Facebook dello IAT e sul sito ufficiale del Comune di San Bartolomeo al Mare a partire dal 3 maggio. Per garantire la partecipazione è importante compilare il modulo in ogni sua parte e inviarlo via email a sanbarteventi@gmail.com. I posti disponibili sono 80 e verrà data priorità ai giovani residenti nel Golfo Dianese.

Per ulteriori informazioni e dettagli sull’evento, contattare l’ufficio IAT del Comune di San Bartolomeo al Mare al numero +39 0183 417065, dal lunedì al sabato dalle 9:00 alle 12:00.