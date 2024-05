Il Circolo del Cinema al Megaplex Stardust

Dal 9 al 15 maggio Troppo Azzurro Regia: Filippo Barbagallo

Dal 9 al 15 maggio Mothers’ Instinct Regia: Benoît Delhomme

Dal 9 al 15 maggio La Profezia del Male Regia: Spenser Cohen. TORTONA CINEMA HORROR

I film verranno proiettati presso il Megaplex Strardust di Tortona in collaborazione con Tortona360, con la Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona e il patrocinio del comune di Tortona. ll prezzo del biglietto sarà di Euro 3,5 per gli iscritti al Circolo del Cinema (5 Euro proiezioni in 3D) normale per gli altri spettatori.

Dal 1 ottobre sarà necessario rinnovare la tessera del Circolo del Cinema per la stagione 2023-2024 o iscriversi all’Associazione presso la cassa del Megaplex Stardust di Tortona.

Troppo Azzurro

Regia: Filippo Barbagallo. Sceneggiatura: Filippo Barbagallo. Fotografia: Lorenzo Levrini. Montaggio: Irene Vecchio. Musiche: Pop X. Attori: Filippo Barbagallo, Alice Benvenuti, Martina Gatti, Brando Pacitto, Valeria Milillo,Valerio Mastandrea. Distribuzione: Vision Distribution. Produzione: Elsinore Film, Wildside, Vision Distribution. Paese: Italia, 2023. Durata: 88 min. Genere: Commedia

Troppo Azzurro racconta l’estate di Dario, un venticinquenne romano che vive ancora con i genitori. Dario è un tipico ragazzo della sua età, ancora un po’ adolescente e insicuro. Sempre legato agli stessi amici, quelli del liceo, trascorre le sue calde giornate estive girando per la città in motorino. Raggiunge i suoi compagni in giro o al mare nelle giornate particolarmente torride. I suoi genitori, come quelli dei suoi amici, non sono di sicuro più maturi di lui, con le loro fragilità e il loro disorientamento.

Poi ci sono Lara e Caterina, le due ragazze che gli piacciono ma che non lo degnano di uno sguardo. Riuscirà a superare la timidezza e fare una piccola follia per rendere la sua estate indimenticabile?

Mothers’ Instinct

Regia: Benoît Delhomme. Sceneggiatura: Sarah Conradt. Musiche: Anne Nikitin. Attori: Anne Hathaway, Jessica Chastain, Josh Charles, Anders Danielsen Lie, Caroline Lagerfelt, Scott Robertson, Lauren Yaffe. Distribuzione: Vertice360 Italia. Produzione: Anton, Freckle Films, Mosaic, Versus Production. Paese: USA, 2024. Durata: 94 min. Genere: Thriller, Drammatico

Mothers’ Instinct è la storia di due migliori amiche, Alice e Celine. Siamo negli anni Sessanta e le due donne vivono nello stesso quartiere dove tutto scorre sereno e armonioso. Hanno una vita invidiabile, mariti di successo, figli coetanei che giocano insieme, ricorrenze da festeggiare insieme. Il quadro ideale di una vita da sogno per quegli anni.

Tutto perfetto fino al giorno in cui una tragedia si abbatte su di loro. Mentre i bambini stanno giocando controllati da Alice, il figlio di Celine muore incidentalmente. Da quel momento nulla sarà più come prima. Le amiche si allontanano irrimediabilmente, innescando un vortice di paranoia e sospetto che darà inizio a una sottile ma feroce guerra psicologica tra le due.

La Profezia del Male

Tarot Regia: Spenser Cohen, Anna Halberg. Sceneggiatura: Spenser Cohen, Anna Halberg. Fotografia: Eli Smolkin. Montaggio: Tom Elkins. Musiche: Joseph Bishara. Attori: Avantika, Jacob Batalon, Olwen Fouéré, Harriet Slater, Humberly González, Wolfgang Novogratz, Adain Bradley. Distribuzione: Eagle Pictures. Produzione: Sony Pictures. Paese: USA, 2024. Genere: Horror.

La Profezia del Male vede protagonista un gruppo di amici che una sera decide di leggere i Tarocchi per gioco.

Si rendono conto però, che il mazzo di carte ha qualcosa di strano e di sinistro. Qualcuno sa che la regola sacra nella lettura dei Tarocchi è quella di non usare mai le carte di qualcun altro. Ma ignari del pericolo che corrono, i giovani amici vanno avanti con il gioco.

Dopo aver infranto la regola e scoperto che si stratta di carte maledette, uno dopo l’altro rimangono vittima della terribile profezia predetta nei Tarocchi. Dovranno trovare il modo di fuggire dal tragico destino che li ha condannati a morte..