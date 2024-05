Devo fare campagna elettorale, si l’ho capito, me lo ripetete tutti da tempo 😅

Ma parliamoci chiaro, cosa significa devi fare campagna elettorale???

Devo stressare la gente?

Promettere miracoli e dire che avranno santi in paradiso?

Devo dire la mia su ogni argomento di interesse comune e quindi diventare un famoso tuttologo?

No grazie, già ce ne sono tanti 😅 lascio a loro il piacere di esprimersi su ogni argomento come fossero grandi esperti in materia.

Perché diciamocelo pure, fare campagna elettorale significa anche mostrarsi il più possibile, apparire, dare l’impressione di essere competenti in materia….si ma quale materia? 🤔

Possibile che sappiate tutto di tutto?

Oggi non servono più geometri, architetti, idraulici, ingegneri….oggi ci sono i candidati al consiglio comunale, chiedete a loro in questo periodo consulenze gratis su ogni fronte!!!

No mi dispiace, mi astengo, non mi troverete a fare campagna elettorale, non in questo modo almeno.

Ma mi troverete, sempre lì in mezzo a voi, pronta ad ascoltare, capire e cercare di risolvere con tutti i mezzi a disposizione e la massima onestà i problemi della comunità.

Questa è e sarà la mia campagna elettorale!

Onesto, sincero e consapevole.

Questo sono io!

Andrea Bani, Candidato Consigliere Comunale per la Lista Civica Morreale

MESSAGGIO ELETTORALE – COMMITTAENTE ANDREA BANI