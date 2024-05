È l’appuntamento promosso dal Ministero della cultura per promuovere la conoscenza del patrimonio e dell’identità culturale europea.

Fa capo al Ministero della Cultura francese ed è patrocinata da Unesco, Consiglio d’Europae ICOM. Dal 2005 coinvolge contemporaneamente i musei di tutta Europa con lo scopo di promuovere l’identità culturale europea in tutti i Paesi dell’Unione.

Si svolge il sabato sera più vicino all’International Museum Day (ICOM) del 18 maggio, a cui si connette anche dal punto di vista concettuale.

Alle aperture sono associati eventi, spettacoli e iniziative di promozione culturale, organizzati con l’apporto di tutte le arti (teatro, musica, danza, letteratura, cinema ecc.).

La Fondazione C.R.Tortona parteciperà aprendo al pubblico la Casa d’Artista del pittore Angelo Barabino.

La “Notte” inoltre, beneficerà i visitatori, con una performance artistica realizzata dalla “Compagnia Teatrale Coltelleria Einstein” dal titolo 𝐈𝐦𝐩𝐫𝐨𝐯𝐯𝐢𝐬𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐧𝐞𝐥 𝐠𝐢𝐚𝐫𝐝𝐢𝐧𝐨, pantomima comico poetica che vede come autori e interpreti Donata Boggio Sola e Giorgio Boccassi.

La Diocesi di Tortona aderisce con l’apertura serale per visita gratuita al MUDI e alla Biblioteca Storica in aggiunta alla prevista visita pomeridiana in occasione delle Giornate di valorizzazione del patrimonio culturale Ecclesiastico.

Il Polo Culturale di Tortona partecipa con l’apertura di Palazzo Guidobono.