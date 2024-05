Prosegue, presso l’ottagono della Biblioteca Civica “Francesca Calvo” di Alessandria, la seconda edizione della mostra “Mi fido. Esposizione di ritratti fatti a cani”, inaugurata l’11 maggio al Canile Sanitario Comunale in viale Teresa Michel. Prosegue dunque il percorso “L’arte bussa al cancello”. Gli ospiti sia del canile che del gattile sono diventati infatti modelli per un giorno posando per diciotto grandi illustratori che si sono prestati gratuitamente a ritrarli.

Un ulteriore modo per conoscere questi amici a quattro zampe che meritano attenzione e aspettano di essere adottati per vivere una nuova esperienza e regalare felicità alla famiglia che avrà la fortuna di adottarli.

La mostra è nata da un’idea dell’artista alessandrino Riccardo Guasco e dai volontari dell’ATA –Associazione Tutela Animali. Grazie alla sinergia tra gli uffici comunali e l’Associazione Tutela Animali si è realizzata la possibilità di estendere la fruibilità della mostra fino al 7 giugno, esponendo le opere in una sede centrale aperta al pubblico con un orario più esteso e molto frequentata.

“Ringrazio la dr.ssa Laura Polastri e tutte le colleghe della Biblioteca, l’ufficio Tutela Animali , in particolare nella persona della Dott.sa Roberta Taverna e naturalmente il Presidente e i volontari dell’Associazione Tutela Animali per l’impegno e il lavoro di squadra messo in campo anche in questa occasione”, dichiara la Vicesindaca del Comune di Alessandria. – “Vista la bellezza dei quadri ammirati al canile nei due precedenti weekend, si è pensato di poterli fare ancora ammirare a chi non avesse avuto la possibilità di andare al canile e gattile sanitario e il luogo adatto non poteva essere che la Biblioteca Civica, anche per rendere omaggio agli Artisti che si sono messi all’opera per questa bellissima iniziativa. Detto, fatto. Con gli uffici e l’associazione ATA ci si è subito messi in moto. Una dimostrazione che, se si fa squadra, si possono fare davvero tante cose belle! Un invito ai cittadini a visitare la mostra e ricordare loro che i “modelli” raffigurati nelle opere, insieme a molti altri, li aspettano al canile e gattile sanitario di Viale Teresa Michel e al Canile Rifugio Cascina Rosa”.

La mostra sarà visitabile fino a venerdì 7 giugno 20204, in orario di apertura della Biblioteca: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00; martedì e giovedì anche dalle ore 14.00 alle ore 18.00.

Tutte le opere esposte saranno in vendita e l’intero ricavato sarà devoluto dall’Associazione Tutela Animali.

Se interessati contattare il numero telefonico 347-0616152, dalle ore 12.00 alle ore 18.00.