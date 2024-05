Perché il Movimento Cristiano Lavoratori di Alessandria si è soffermato per un fine

pomeriggio di maggio a ragionare sul Magistero sociale di Papa Francesco

nell’accogliente saletta immersa nel Chiostro di Santa Maria di Castello? “Soprattutto per

continuare un percorso di formazione che d’ora in poi sarà sempre più incisivo e sempre

più diffuso sul territorio nazionale – così Maria Rosaria Pilla, avvocata salernitana,

vicepresidente generale del Movimento – ma anche per poter mettere a terra le linee

guida della dottrina sociale della Chiesa e meglio interpretare le domande della società

attuale”. Lo spunto è venuto dalla lettura del libro di Pierpaolo Saleri e Andrea Tornielli, Il

denaro non governa, pubblicato dalla casalese Piemme. L’autore, analista politico,

consigliere generale di MCL, ha risposto alle intriganti domande di Marco Margrita,

presidente regionale del Movimento e giornalista, che ha teso a scoprire alcuni importanti

aspetti del pensiero del Pontefice.

La politica, una delle più importanti forme della carità perché ricerca costantemente il

bene comune, ha innervato un poco tutto il dibattito e le domande alle quali i relatori

hanno risposto: la democrazia e il popolo inteso come comunità e come insieme di

strutture tradizionali; il liberalismo nel suo rapporto non obbligato con la democrazia; la

crisi della democrazia perché al centro della società attuale non ci sono uomini e donne,

ma il denaro che governa la finanza e il turbocapitalismo; il lavoro, laddove l’ideologia

liberista si è progressivamente sostituita a quella keinesiana, perdendo i suoi contorni più

sociali; la trasformazione degli imprenditori in speculatori; l’inquinamento del pianeta e

l’equilibrio tra uomo e ambiente, fuori dalle spinte ecologiste; la dittatura del relativismo

etico; la pace e la contraddizione della produzione di armi; la globalizzazione come

ideologia; l’aumento dei ricchi e dei poveri e la drastica riduzione della classe media; il

pensiero unico e la colonizzazione ideologica.

Una gamma di domande, risposte e riflessioni che ha particolarmente interessato un

pubblico attento a stento contenuto nella saletta MCL.

Da Piercarlo Fabbio, presidente provinciale MCL, un giudizio positivo sull’incontro, il

ringraziamento agli ospiti e agli intervenuti, oltre ad un suggerimento di approfondimento

sulla democrazia della partecipazione, in una città come Alessandria, che sul finire del

secolo precedente è stata una delle capitali italiane della partecipazione.



Piercarlo Fabbio Presidente Provinciale MCL Alessandria