Nella parte rialzata dei Giardini Charlie Chaplin, in corrispondenza con la statua dedicata al celebre personaggio, sono stati ultimati i lavori che hanno avuto luogo nelle scorse settimane, concretizzatisi nella nuova pavimentazione, realizzata in quarzite e posata ad opus incertum, e nell’abbattimento delle barriere architettoniche.

Nell’ambito di questi lavori si è inoltre provveduto a sostituire due piante di ficus che avevano l’apparato radicale cresciuto in maniera impropria, invadendo e danneggiando parte della pavimentazione in pietra, con due esemplari di falso pepe, che per loro natura non creano problemi con l’apparato radicale e che si integrano armoniosamente al contesto urbano, vista la presenza nei dintorni di altri alberi della stessa specie.