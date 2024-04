In occasione del periodo delle festività Pasquali, la Polizia Ferroviaria di Ventimiglia ha intensificato i servizi di vigilanza e controllo presso la stazione FS di confine. Nelle ultime due settimane sono state controllate 1129 persone, 516 delle quali stranieri.

Tra queste, sono stati intercettati, in 5 diverse occasioni, 5 cittadini stranieri che pur essendo stati precedentemente espulsi dal territorio nazionale hanno fatto rientro in Italia senza che siano decorsi i previsti 5 anni dal provvedimento e senza la speciale autorizzazione concessa dal Ministro dell’Interno.

I soggetti, un etiope e quattro di nazionalità tunisina senza fissa dimora, sono stati tutti controllati all’atto della discesa dai convogli provenienti dalla Francia.

Gli accertamenti sulla loro esatta identità personale, attraverso i rilievi fotodattiloscopici presso la Polizia Scientifica del Commissariato di Ventimiglia, hanno fatto emergere, nella banca dati in uso alle Forze dell’ordine, il provvedimento di espulsione a loro carico.

Gli arresti sono stati tutti convalidati in sede di processo per direttissima davanti al Tribunale di Imperia e il Giudice ha disposto, nei confronti di quattro soggetti, l’immediata riammissione in territorio francese, mentre un quinto straniero è stato associato alla casa Circondariale di Sanremo in quanto già recidivo per lo stesso tipo di reato.