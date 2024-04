Il Circolo del Cinema al Megaplex Stardust

Dal 4 al 10 aprile Monkey Man Regia: Dev Patel

Dal 4 al 10 aprile Zamora Regia: Neri Marcorè

Dal 4 al 10 aprile Omen – L’origine del Presagio Regia: Arkasha Stevenson TORTONA CINEMA HORROR

I film verranno proiettati presso il Megaplex Strardust di Tortona in collaborazione con Tortona360, con la Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona e il patrocinio del comune di Tortona. ll prezzo del biglietto sarà di Euro 3,5 per gli iscritti al Circolo del Cinema (5 Euro proiezioni in 3D) normale per gli altri spettatori.

Dal 1 ottobre sarà necessario rinnovare la tessera del Circolo del Cinema per la stagione 2023-2024 o iscriversi all’Associazione presso la cassa del Megaplex Stardust di Tortona.

Monkey Man

Regia: Dev Patel. Sceneggiatura: Dev Patel, Paul Angunawela, John Collee. Fotografia: Sharone Meir. Montaggio: Dávid Jancsó, Tim Murrell. Attori: Dev Patel, Sharlto Copley, Sobhita Dhulipala, Pitobash, Vipin Sharma, Ashwini Kalsekar, Adithi Kalkunte, Makrand Deshpande. Distribuzione:Universal Pictures Italy. Produzione: Bron Studios, Thunder Road, Monkeypaw, Minor Realm/S’Ya Concept. Paese: USA, Canada, 2024. Durata: 113 min. Genere: Azione, Thriller.

Monkey Man racconta la ricerca di vendetta di un uomo contro i leader corrotti che hanno ucciso sua madre e continuano a vittimizzare sistematicamente i poveri e i deboli.

Ispirato alla leggenda di Hanuman, simbolo di forza e coraggio, Monkey Man vede Dev Patel nei panni di Kid, un giovane anonimo che si guadagna da vivere in un fight club clandestino dove, notte dopo notte, indossando una maschera da gorilla, viene picchiato a sangue da lottatori più famosi in cambio di denaro.

Dopo anni di rabbia repressa, Kid scopre un modo per infiltrarsi nell’enclave della sinistra élite della città. Mentre il suo trauma infantile ribolle, le sue mani misteriosamente sfregiate scatenano una esplosiva ondata di vendetta per regolare i conti con gli uomini che gli hanno tolto tutto

Zamora

Regia: Neri Marcorè. Sceneggiatura: Maurizio Careddu, Paola Mammini, Neri Marcorè, Alessandro Rossi. Montaggio: Alessio Doglione. Attori: Alberto Paradossi, Marta Gastini, Neri Marcorè, Anna Ferraioli Ravel, Giovanni, Walter Leonardi, Giovanni Esposito, Antonio Catania, Pia Engleberth, Giuseppe Antignati, Pia Lanciotti, Giulia Gonella, Alessandro Besentini, Francesco Villa, Giacomo. Distribuzione: 01 Distribution. Montaggio: Alessio Doglione. Produzione: Pepito Produzioni con Rai Cinema. Paese: Italia, 2024. Durata: 100 min. Genere: Commedia

Zamora racconta la storia di Walter Vismara, un uomo di trent’anni con una vita ordinata, tranquilla e senza alcuna sorpresa. Walter è un ragioniere a tutto tondo, lo era nell’animo addirittura prima di iniziare a praticare la professione, e lavora come contabile presso una piccola fabbrica di Vigevano.

Quando la ditta per cui lavora senza alcun preavviso chiude, il ragioniere si ritrova a lavorare per un’altra azienda, che ha un approccio molto differente dalla prima. Il suo nuovo posto di lavoro, infatti, si trova nella dinamica e avveniristica Milano e il suo capo è il cavalier Tosetto, un imprenditore moderno e arguto.

Tutto filerebbe liscio, se non fosse che il suo nuovo boss ha una fissazione, quella per il folber: ogni settimana costringe i suoi dipendenti a sfidarsi in una competizione calcistica, che vede i single gareggiare contro gli sposati. Purtroppo Walter detesta il calcio e sin da subito si schiera in porta. Questa sua scelta porta l’insopportabile ingegner Gusperti a prenderlo di mira, soprannominandolo sarcasticamente Zamora in riferimento al celebre portiere spagnolo degli anni ’30. Il ragioniere è costretto a sopportare le umiliazioni di Gusperti sia in campo che in ufficio.

Inoltre, Walter scopre che tra la sua nemesi e la segretaria di cui si è innamorato potrebbe esserci del tenero. Tradito e deriso, Vismara mettere a punto un piano per vendicarsi di Gusperti. Nel calcio e nella vita occorre imparare a buttarsi e, qualora si dovesse perdere, l’importante è rimettersi in piedi e ripartire.

Omen – L’origine del Presagio

The First Omen Regia: Arkasha Stevenson. Sceneggiatura: Tim Smith, Arkasha Stevenson, Keith Thomas. Fotografia: Aaron Morton. Montaggio: Amy E. Duddleston, Bob Murawski. Attori: Nell Tiger Free, Ralph Ineson, Bill Nighy, Sonia Braga, Andrea Arcangeli, Anton Alexander, Tawfeek Barhom, Maria Caballero, Ishtar Currie-Wilson, Mia McGovern Zaini, Nicole Sorace. Distribuzione: The Walt Disney Company Italia. Produzione: Kiwii, Phantom Four Films. Paese: USA, Italia 2024.Durata: 120 min. Genere: Horror.

Omen – L’origine del Presagio racconta la storia di una giovane donna americana di nome Margaret Daino che parte alla volta di Roma per dare inizio a una nuova vita a servizio della Chiesa. La ragazza inizierà a lavorare nell’orfanotrofio Vizzardeli, gestito dalla badessa Suor Silvia, prima di prendere il velo definitivamente.

Una volta giunta qui nota qualcosa di strano e viene trascinata nell’oscurità, che la porta a mettere in discussione la sua fede. La donna scoprirà tramite Padre Brennan una terribile cospirazione interna alla Chiesa, volta a far rinascere il male incarnato.