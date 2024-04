Giovedì 25 aprile ricorrono i 79 anni dalla Liberazione dell’Italia dal nazifascismo. Per l’occasione il Comune di Tortona e la locale sezione ANPI organizzano la consueta manifestazione.

Programma: alle ore 9, nella cattedrale del Duomo, messa nella festa di San Marco, seguita dal corteo in corso Leoniero per raggiungere il monumento ai Partigiani dove si terrà, alle 10.15 la deposizione della corona d’alloro e l’esibizione musicale dei bambini della Civica Accademia “Lorenzo Perosi”. Seguiranno i saluti istituzionali e gli interventi di Alexia Cellerino nipote di Dolores Alberghini, staffetta partigiana alla quale è dedicato il Quaderno dell’ANPI 2024, e le testimonianze di Isabella Ercolini, Oumemia Khemiri, Ketrin Kurti e Lucrezia Teti sul tema “Libertà è donna”. Successivamente si terrà la conferimento del premio 25 aprile e consegna della “Bandiera di Corolli”. In caso di maltempo la manifestazione si terrà presso la sala Polifunzionale “Mons. Remotti”.

Alle ore 15.30, nel giardino delle scuole di Castellar Ponzano sarà deposta la corona d’alloro per commemorare il giovane Bruno Prati, ucciso alla Benedicta.