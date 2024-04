L’evento ”Una bussola per il futuro” organizzato dall’Istituto Statale d’Istruzione Superiore “Marconi” come momento di incontro con le Aziende, gli Enti, le Università e le Forze Armate, ha visto la partecipazione dei Carabinieri con un proprio stand, presso il quale sono state illustrate le peculiarità dell’Arma e le modalità di accesso alle selezioni per gli arruolamenti. Le giornate sono rivolte ai giovani delle varie classi, ai quali sono dedicati laboratori e tavole rotonde per presentare le possibilità lavorative e di studio post-diploma.

