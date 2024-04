Nella mattinata di oggi, il sindaco Mario Conio, insieme all’Assessore ai Lavori pubblici Espedito Longobardi e ai tecnici comunali e della Provincia, hanno effettuato un sopralluogo alle ex caserme Revelli, all’interno del cantiere del nuovo edificio scolastico che ospiterà alcune classi dell’Istituto Alberghiero Ruffini-Aicardi.

L’opera, finanziata con fondi PNRR per un totale di circa 3.8 milioni di euro, ospiterà 10 aule, un’aula magna e diversi laboratori.

“Il cantiere sta procedendo speditamente, secondo cronoprogramma,” commenta il sindaco Conio. “Il termine è fissato per il 2026, ma siamo fiduciosi che l’opera potrà essere pronta anche prima. Sarà una scuola all’avanguardia, sia dal punto di vista didattico sia della sicurezza, ma anche sotto l’aspetto estetico e architettonico.”

Il sopralluogo è stato anche l’occasione per verificare l’andamento dei lavori per il restauro degli ultimi due piani dell’edificio scolastico già esistente, l’Istituto Colombo. Le nuove 10 aule saranno già pronte a settembre, per l’inizio del nuovo anno scolastico. I lavori seguono quelli di messa in sicurezza sismica, già terminati. In totale sono stati investiti circa 2.5 milioni di euro. Inoltre, la Provincia sta ora cercando i finanziamenti necessari per realizzare il progetto, già pronto, degli esterni dell’edificio e per terminare la riqualificazione totale degli interni.

Nel frattempo si sta intervenendo anche per la sistemazione della palestra ad uso dell’istituto Colombo.

“A breve distanza – prosegue il primo cittadino – sorgerà anche il nuovo asilo nido il cui cantiere partirà a giorni. Un’opera portata avanti dal nostro Comune e finanziata con fondi a valere sul PNRR e risorse comunali, per circa 2.3 milioni. Ospiterà 50 bambini e sarà una scuola innovativa, moderna, realizzata con le migliori tecniche, ecocompatibile, immersa nel verde, dove i nostri piccoli troveranno un ambiente salubre e ideale per la loro crescita.”

“Dopo anni di progettazione e ricerca dei finanziamenti, possiamo immaginare oggi un nuovo futuro per l’intero complesso delle ex caserme Revelli. Provincia e Comune hanno l’intento comune di dare una destinazione chiara a quest’area fondamentale per lo sviluppo della nostra cittadina. Oltre ai nuovi edifici scolastici, sarà necessario ovviamente una riqualificare dei viali e delle aree verdi, compreso il campo sportivo. Una progettazione su cui si lavora da tempo e che andrà di pari passo con i lavori attualmente in essere e quelli che partiranno a breve.”

“Annuncio inoltre – conclude il sindaco Mario Conio – che mi è stato confermato il finanziamento, con risorse della Provincia, della realizzazione della nuova rotonda sulla superstrada tra Levà e Taggia. Andrà a risolvere una volta per tutte il pericoloso incrocio con regione Doneghe che, negli anni, ha visto purtroppo gravi incidenti.”