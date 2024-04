Il giorno 20 aprile 2024, alle ore 21.00 al Teatro Ambra di Alessandria, si è tenuta la rappresentazione teatrale Room 44, scritta da Luca Bondino, regia di Marco Rezia e con la partecipazione di Luca Bondino, Marco Ferrari e Giorgia De Vito. Room 44 è ambientata in una camera di un motel di periferia, a pochi chilometri di distanza la casa di un uomo qualunque.

È la storia di tre persone unite tra loro da un intreccio equivoco. Roberto, Filippo e Gloria, nel turbinio del taciuto e di ciò che si palesa davanti ai loro occhi cercano di ricostruire tre rapporti che lasciano spazio a molteplici interpretazioni. La narrazione non è lineare, tanto che lo spettatore deve cercare di ricostruire, un pezzo alla volta, le tessere del puzzle che compongono questa storia.

Da una parte ci sono loro, Gloria e Filippo, uniti nella vita, insieme da sempre e sicuri di poter contare l’uno sull’altra. Dall’altra, Roberto, un uomo misterioso, affabulatore impenitente, senza scrupoli e dal temperamento instabile. Tra ironia e incomprensioni sarà proprio quest’ultimo a ordire la trama di quella che sembra essere la sceneggiatura di tre vite, dove la verità è il contrario di ciò che viene raccontato, dialogo dopo dialogo. L’opera è di genere dramedy, dove elementi comici si mescolano perfettamente al dramma dei personaggi. È una storia che parla di manipolazione psicologica, di prevaricazione e deprivazione della libertà di pensiero e azione, attuata da parte di un sadico narcisista perverso (Roberto) capace di sconvolgere la vita di due persone (Gloria e Filippo), inconsapevoli di ciò che sta realmente accadendo. È un viaggio introspettivo nelle molteplici personalità di un individuo che lotta contro se stesso per tenere a freno gli impulsi di una vita scellerata, fatta di romantiche scorribande e avventure improponibili, così forti da portarlo a vivere esistenze parallele che vengono proiettate nelle vite degli altri. Gli spettatori si sono particolarmente divertiti in questa rappresentazione ma, al contempo, sono stati spinti a ragionare su come sia possibile cadere nella trappola di abili manipolatori.

Un ringraziamento particolare alla Scuola Allievi di Alessandria e al suo Direttore, la dott.ssa Elena Gola per la partecipazione di numerosi frequentatori dell’ultimo corso allievi agenti della Polizia di Stato. Il ricavato della serata, versato sul conto corrente di In Bocca al Lupo odv in data 21.04.2024, è stato pari a 1.250,00 euro e sarà appositamente rendicontata con verbale che sarà depositato nella piattaforma del RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) a cui questa Associazione è iscritta dalla costituzione del registro.

Le somme raccolte serviranno per le attività ordinarie che questo Ente svolge a favore di studenti, insegnanti, famiglie e persone comuni, nei numerosi progetti in corso. In particolare, saranno utilizzate per azioni di contrasto all’uso e abuso di sostanze stupefacenti, alcol e altre dipendenze.

Sul sito www.ilborgodelsapere.it è possibile trovare informazioni sulle attività sinora svolte e quelle in fase di progettazione.