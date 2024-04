Ieri mattina Il Porsche Grup Nord-Ovest ha sfilato in piazza Duomo e per le vie del centro città nell’ambito di un evento solidale per raccogliere fondi da destinare all’Ospedale Infantile “Cesare Arrigo” dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Alessandria: un tour panoramico tra i colli tortonesi e quelli lombardi, fino al confine con la Liguria. Alla partenza erano presenti il Sindaco Federico Chiodi, il Vicesindaco Fabio Morreale e il Presidente del Consiglio Comunale Giovanni Ferrari Cuniolo per ringraziare gli organizzatori per la bella iniziativa.

