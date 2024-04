Viste le temperature minime inferiori alla media stagionale, il Sindaco, Rocchino Muliere, ha firmato l’ordinanza per prorogare l’accensione degli impianti di riscaldamento fino al prossimo 28 aprile.

Il Comune di Novi Ligure è inserito nella zona climatica E dell’art. 4 del D.P.R. n. 74 del 2013. Ciò comporta un orario massimo di funzionamento di 14 ore giornaliere tra il 15 di ottobre e il 15 di aprile, successivamente ridotto a 13 ore per effetto del Decreto del Ministero della Transizione Ecologica n. 383 del 6 ottobre 2022.

L’accensione facoltativa degli impianti termici per la climatizzazione invernale per tutte le categorie di edifici fino al 28 aprile 2024 è autorizzata per una durata massima pari alla metà di quella consentita in via ordinaria. Si invita la cittadinanza a limitare l’accensione nelle ore più fredde, ricordando l’obbligo di non superare la temperatura di 19°C.

