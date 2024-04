Il Questore di Imperia Giuseppe Felice Peritore, nel corso della settimana corrente, a conclusione delle relative attività istruttorie poste in essere dalla Divisione Anticrimine, settore della Questura deputato alle misure di prevenzione, ha emesso sei avvisi orali, di cui uno con prescrizioni, nei confronti di persone residenti in provincia di Imperia responsabili di reiterati comportamenti penalmente rilevanti e, per tale motivo, ritenute socialmente pericolose. I provvedimenti consentono così all’Autorità provinciale di pubblica sicurezza e, sotto il profilo operativo, alle sue articolazioni in provincia, di controllare in termini più incisivi ed efficaci coloro che sono dediti alla commissione di reati, ovvero di monitorare persone la cui conclamata pericolosità deve essere contenuta.

Di particolare rilievo un provvedimento che riguarda un uomo residente in Sanremo con svariati precedenti per reati contro la persona e per comportamenti persecutori nei confronti dell’ex compagna, ed un altro raggiunge un uomo di Santo Stefano al Mare indagato per violenza sessuale, recentemente tratto in arresto per rapina, estorsione ed altro ancora.

Si rammenta che l’avviso orale, disciplinato dall’art. 3 del codice delle leggi antimafia, è il provvedimento con il quale il Questore avvisa oralmente il soggetto, ritenuto socialmente pericoloso, che esistono indizi a suo carico, invitandolo nel contempo a mantenere una condotta conforme alla legge; in caso ulteriori violazione potrà essere proposto per la misura più incisiva della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. L’avviso orale con prescrizioni rappresenta una forma aggravata di provvedimento, in quanto il Questore può imporre al destinatario della misura il divieto di possedere o utilizzare taluni oggetti o strumenti che possano essere utilizzati nelle attività criminali, quali apparati di comunicazione, visori notturni, accessori di protezione balistica individuale, riproduzioni di armi ed altro ancora. All’avviso orale con prescrizioni può seguire la revoca della patente di guida.