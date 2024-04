Sabato 20 aprile alle ore 16.30, presso la Chiesa di Santa Maria delle Grazie di via Bossi, 32 in Pontecurone si inaugurerà un’esposizione di opere pittoriche dedicata a Luigi Scaffini (1929 – 2010), originario di Castelnuovo Scrivia, ma vissuto a Pontecurone dal matrimonio, avvenuto nel 1964, fino alla morte.

La mostra, organizzata dall’Associazione Culturale “Il Paese di Don Orione APS”, presenterà una quarantina di lavori che appartengono a tutte le fasi della produzione pittorica di questo autore autodidatta, dedicatosi alla sua passione artistica fin da giovanissimo, dimostrando un talento che gli fu riconosciuto con apprezzamenti critici e un certo successo di mercato.

I suoi lavori si caratterizzano per I soggetti prevalentemente naturalistici, legati al territorio, a luoghi e atmosfere vissute dal pittore stesso, e per lo stile della sua pittura molto materica con una predilezione per la qualità della tessitura pittorica che lo portò ad inventarsi una miscela particolare con cui conferiva un aspetto sfumato alla superficie dei suoi quadri. L’esposizione, curata da Giovanna Franzin, rimarrà aperta dalle 15.30 alle 18.30 dei giorni 21, 27 e 28 e dalle 10 alle 12 di sabato 27. Per info e aperture straordinarie chiamare i cell. 3489232408/ 3356140462.

