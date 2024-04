Un pomeriggio di grande attenzione e di sensibilizzazione alla salvaguardia dell’ecosistema marino è in programma a San Bartolomeo al Mare domenica 14 aprile, quando FIDAS Donatori di Sangue e Club del Mare, con “Ripuliamo le spiagge, c’è un mare di lavoro da fare” raduneranno tutti i volontari che hanno a cuore il tema dello spregiudicato abbandono della plastica sui litorali del Golfo Dianese.

Appuntamento alle 14:30 davanti alla sede FIDAS di via XXV aprile/angolo Lungomare delle Nazioni. Al termine verrà offerto un rinfresco e sarà organizzata una caccia al tesoro per i più piccoli.

Per informazioni e per manifestare la propria adesione all’evento, patrocinato dal Comune di San Bartolomeo al Mare, contattare Veronica +39 349 149 7090, Daniela +39 333 108 3605 oppure Andrea +39 347 424 4121.

