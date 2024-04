Nel corso dell’ultima riunione la Giunta comunale ha approvato il progetto preliminare per il recupero dell’edificio ex Cavallerizza. Si tratta di un atto dovuto conseguente al concorso di progettazione indetto nel 2022 dalla precedente Amministrazione comunale che prevedeva, come premio finale, proprio la redazione dell’elaborato progettuale. La novità introdotta dalla Giunta in fase di approvazione riguarda lo spacchettamento del progetto in due lotti distinti; il primo è relativo alla messa in sicurezza della struttura e all’abbattimento delle “vele”.

L’approvazione del progetto preliminare è essenziale proprio per consentire l’avvio del primo lotto e, quindi, dei lavori per la messa in sicurezza dell’area. Il secondo lotto, che partirà più avanti, prevede al momento, come da obblighi derivanti dal concorso di progettazione, la realizzazione dell’Academia enogastronomica. Tuttavia, per questa seconda fase sono in corso ulteriori valutazioni. La decisione emergerà nell’ambito del SUA (Strategie Urbane d’Area), il programma complessivo per la rigenerazione della parte storica della città che sarà oggetto di un confronto partecipato con la città.

«Approvando questo progetto – spiega il Vice Sindaco Simone Tedeschi – possiamo partire già nei prossimi mesi con la messa in sicurezza e la riqualificazione dell’area. Come avevamo già anticipato durante la campagna elettorale e ribadito nel Dup (Documento unico di programmazione) approvato a gennaio, la destinazione finale verrà decisa prossimamente in una discussione più ampia che coinvolgerà l’intera città».