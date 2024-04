Con l’incontro odierno, all’interno del Comando Compagnia Carabinieri di Tortona, si è concluso un intenso mese che ha visto la Segreteria Provinciale del SIM Carabinieri di Alessandria impegnata nello sviluppo della propria struttura organica provinciale.

Il 21 marzo u.s. con assemblea provinciale, che ha registrato la partecipazione dei vertici regionali del SIM Carabinieri, è stato nominato il Consigliere Provinciale Paolo Merlo nonché eletto, ed inserito con la carica di Segretario Provinciale, nell’organico provinciale, Davide Sessa.

Sono stati inoltre designati, commissari straordinari delle Sezioni S.I.M. Carabinieri di Novi Ligure e Tortona, rispettivamente Pierangelo Lardieri e Alessio Costa.

Le tematiche sindacali hanno avuto nuove e recenti novità che di fatto, con la firma da parte del ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, del decreto sulla rappresentatività delle associazioni professionali a carattere sindacale per le Forze Armate e le Forze di Polizia a ordinamento militare, ha chiuso il capitolo della Rappresentanza Militare aprendo a pieno titolo l’operatività dei sindacati militari e quindi del S.I.M. Carabinieri.

Questo cambiamento segna senza dubbio una storica svolta poiché per la prima volta le FF.AA e quindi l’Arma dei Carabinieri, avrà un proprio interlocutore “la rappresentanza sindacale”, nella trattazione del rinnovo del contratto per il triennio 2022-2024, il cui primo incontro è stato fissato il 24 aprile p.v., traendone sicuramente benefici in seno alla ripartizione dei fondi e risorse disponibili.

Al fine di presentare il nuovo assetto provinciale e ad esporre le novità epocali del mondo Sindacale Militare, sono stati effettuati incontri e conferenze all’interno delle Caserme, ai sensi dell’art. 10 della Legge 46 del 2022 presso:

4 aprile 2024 Comando Provinciale CC Alessandria;

9 aprile 2024 Comando Compagnia CC di Novi Ligure;

11 aprile 2024 Comando Compagnia CC di Acqui Terme;

16 aprile 2024 Comando Compagnia CC di Tortona.

Durante gli incontri che hanno registrato la partecipazione di numerosi militari iscritti e non, sono state affrontate tematiche relative ai servizi forniti dal S.I.M. Carabinieri ai propri associati mediante il proprio portale ed App dedicata nonché illustrata la polizza assicurativa gratuita di tutela legale attiva ed a copertura degli iscritti al sindacato.

E’ stato presentato l’accordo provinciale siglato con l’ACLI della provincia di Alessandria per la fornitura, per gli iscritti ed i loro familiari, di numerosi servizi, anche gratuiti, nonché l’attivazione di un CAF territoriale ed una campagna Fiscale per l’anno 2024 a prezzi convenzionati il tutto prenotabile on line all’indirizzo email michela.bernini@acli.it oppure contattando semplicemente il numero telefonico 0131/251091 o gestibile semplicemente anche da remoto tramite l’applicativo.