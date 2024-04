Mercoledì 17 aprile sarà la Giornata Mondiale dell’Emofilia e per l’occasione il Centro Emostasi e Trombosi dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Alessandria ha programmato un evento con al centro il Nordic walking.

Un’attività, quest’ultima, che unisce le virtù della fisioterapia con i benefici della camminata, promuovendo e sviluppando la cultura e la disciplina del cammino in tutte le sue forme, migliorando la coordinazione, l’equilibrio e il tono muscolare.

Ed è proprio da che cos’è il Nordic Walking e del perché è consigliato per il paziente emofilico che si aprirà alle ore 16,00 l’evento del 17 in piazza Perosi (lato Università), per poi proseguire, dopo la fornitura dei bastoncini e l’illustrazione del loro utilizzo, con una passeggiata in compagnia dei professionisti del Centro Emostasi e Trombosi dell’AOU AL, diretto da Roberto Santi. Al termine coffee break al Cafè Post. Per informazioni e prenotazioni: centroemostasietrombosi@ospedale.al.it.

Un evento che ha anche l’obiettivo di far conoscere l’emofilia, una malattia rara di origine genetica che porta problemi legati alla coagulazione e si manifesta nei soggetti maschili, in quanto le donne sono portatrici sane. Nelle persone affette da questa patologia il Fattore VIII (associato all’emofilia A) e il Fattore IX (associato all’emofilia B) sono carenti o presentano un difetto funzionale.

Grazie a un’attività fisica costante e allo screening ecografico oggi è possibile evitare e prevenire problemi articolari e perdita di mobilità. Per questo motivo il progetto di nordic walking è al centro di un progetto condiviso con l’URPS – Unità di ricerca delle professioni sanitarie, il settore afferente al DAIRI – Dipartimento Attività Integrate Ricerca e Innovazione, diretto da Antonio Maconi.

È infine da ricordare che l’emofilia è una delle linee di ricerca dell’Unit Disease (cioè un’unità elementare di medicina traslazionale che ha come obiettivo l’interazione tra la ricerca di base e la ricerca clinica sulle malattie emorragiche e trombotiche), coordinata da Roberto Mario Santi e attivata con l’Università del Piemonte Orientale.Per approfondire la tematica dell’emofilia e del nordic walking è disponibile da oggi anche un video sul canale YouTube dell’AOU AL (al link https://youtu.be/t0A-pD_WqL8) con l’intervento del dirigente medico del Centro Jacopo Agnelli e la testimonianza di un paziente.