La Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria è partner di un interessante convegno organizzato dalla Camera Penale di Alessandria in collaborazione con l’Università del Piemonte Orientale.

L’evento, che è stato presentato questa mattina nel corso di una conferenza stampa a Palatium Vetus, riguarda un argomento di estrema attualità: “Manteniamo le distanze… dibattito sulla separazione delle carriere dei magistrati”.

La Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria – dichiara il presidente, notaio Luciano Mariano– ha deciso di sostenere anche quest’anno uno dei convegni organizzati dalla Camera penale nell’ottica di contribuire a promuovere la conoscenza e la diffusione dei valori fondamentali del diritto penale. Il progetto rientra tra le iniziative di carattere culturale e formativo che vengono finanziate in considerazione dell’interesse pubblico del tema trattato e della professionalità dei relatori che, in questo caso, sono tra i massimi esperti in materia. Inoltre, la collaborazione con l’Università del Piemonte Orientale favorisce la partecipazione di studenti e docenti delle facoltà umanistiche particolarmente attenti al dibattito in corso nel mondo della giustizia.

L’appuntamento è in programma venerdì 5 aprile prossimo, alle ore 17 presso il Centro Congressi in piazza De Andrè ad Alessandria.

Affronteranno il tema relatori di assoluto prestigio e autorevolezza quali l’avvocato Francesco Petrelli, presidente dell’Unione delle Camere Penali Italiane, e il dottor Giovanni Canzio, presidente Emerito della Corte di Cassazione.

Ad aprire I lavori saranno l’avvocato Roberto Cavallone, presidente della Camera Penale di Alessandria e Serena Quattrocolo, ordinario di Diritto Processuale Penale presso l’Università di Torino.

Modererà il dibattito il professor Renato Balduzzi, costituzionalista e componente del Consiglio Superiore della Magistratura dal 2014 al 2018.