A margine di un incontro svolto da Don Augusto Piccoli, Cappellano della Polizia di Stato, sul tema _”IL RUOLO DEL CAPPELLANO ALL’INTERNO DELLE FORZE DELL’ORDINE”_ presso l’AGAPE della Caritas Diocesana, i *Carabinieri* hanno effettuato un intervento su uno degli argomenti di maggiore interesse per la cittadinanza, le truffe e i furti in danno delle persone anziane. Grazie alla sinergia fra i cittadini e le Forze dell’Ordine, è sempre più possibile prevenire la commissione di questi odiosi crimini, riuscendo anche a denunciare e arrestare gli autori, come raccontano i recenti fatti di cronaca. L’invito è sempre lo stesso: chiamare il *112*.

