Si è tenuto presso la sala conferenze del Comando Provinciale dei Carabinieri, il convegno interistituzionale posto come tavolo di confronto sul tema della diffusione di nuove e vecchie droghe sul territorio della Provincia.

I relatori, il dottor *Luigi Bartoletti*, Direttore del Dipartimento di Patologia delle dipendenze (Ser.D.), la dottoressa *Maria Matilde Ciriello*, Direttrice del Laboratorio Analisi della Azienda Ospedaliera Universitaria di Alessandria (AOUAL), il dottor *Daniele Zambon*, Responsabile della Struttura di Tossicologia Analitica, del Lavoro e Forense della Azienda Ospedaliera Universitaria di Alessandria (AOUAL), il dottor *Riccardo Boverio*, Direttore del Dipartimento di Medicina d’Emergenza – Urgenza dell’AOUAL, il dottor *Carlo Locatelli*, Direttore Centro antiveleni e Centro Nazionale di Informazione Tossicologica dell’Istituto di ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) Maugeri di Pavia, e il *Mar. Magg. Gianluca Belli*, responsabile del Laboratorio di Analisi delle Sostanze Stupefacenti (LASS) del Comando Provinciale Carabinieri di Alessandria, hanno affrontato la delicata problematica della diffusione delle sostanze stupefacenti nella prospettiva dello specifico settore di competenza.

Il convegno è stato aperto dal *Colonnello Massimiliano Rocco*, Comandante Provinciale dei Carabinieri di Alessandria, che dopo gli onori di casa ha illustrato i propositi dell’incontro: _«Questo momento, che serve da tavolo di confronto sulle tematiche inerenti alla diffusione delle sostanze sul territorio e alla comparsa di eventuali nuove, ha anche finalità di analisi e contrasto del fenomeno, differenziati e relativi alle diverse prospettive di ciascun settore: investigativa, sanitaria, sociale e tossicologica»._

Concorde, il Direttore Generale della ASL di Alessandria, dottor *Luigi Vercellino*: _«Complimenti per l’iniziativa, che rappresenta un’importante sinergia per il contrasto di una problematica comune»_.

Il dottor *Luigi Bartoletti* è intervento sul tema della dipendenza patologica e delle conseguenze psichiche derivanti dall’assunzione delle sostanze droganti vecchie e nuove con attenzione sull’analisi dei dati acquisiti durante il trattamento dei pazienti. A seguire, la dottoressa *Maria Matilde Ciriello* e il dottor *Daniele Zambon* hanno affrontato i protocolli di analisi tossicologica in relazione alle varie situazioni, descrivendo le criticità derivanti dal rilevamento di sostanze nuove ma anche delle possibilità di analisi su richiesta degli uffici competenti. Il dottor *Riccardo Boverio* è intervenuto quindi sul tema delle procedure previste per l’esecuzione degli esami tossicologici su richiesta delle forze dell’ordine con le relative criticità afferenti alla catena di custodia dei reperti, mentre il dottor *Carlo Locatelli* ha parlato di analisi epidemiologica delle nuove droghe nel territorio della Provincia di Alessandria eventualmente rapportandola al territorio nazionale.

Il *Mar. Magg. Gianluca Belli*, responsabile del Laboratorio di Analisi delle Sostanze Stupefacenti (LASS) dei Carabinieri di Alessandria, ha illustrato l’attività del laboratorio, compendiata da una sintesi delle analisi condotte nel 2023 sulle sostanze stupefacenti sequestrate nei comandi delle province di competenza e dunque indicativa dell’azione di contrasto svolta dall’Arma nella provincia in rapporto alle province contermini, aprendo un focus anche sulle nuove droghe apparse sul territorio nazionale e, in particolare, in provincia.